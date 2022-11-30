Армения, 17 февраля, 2006, 13:26 — ИА Регнум. Комиссар ЕС по внешним отношениям и европейской политике соседства Бенита Фереро-Вальднер в ходе совместной с министром иностранных дел Армении Варданом Осканяном пресс-конференции в Ереване выразила надежду на то, что 2006 год ознаменуется разрешением существующих на Южном Кавказе региональных конфликтов. "Без обеспечения региональной стабильности достичь развития в регионе Южного Кавказа будет очень трудно. Надеюсь, что в 2006 году мы станем свидетелями мирного разрешения существующих в регионе конфликтов", - заявила Бенита Фереро-Вальднер.

Касаясь возможного содействия, которое намерен оказать Евросоюз в решении нагорно-карабахского конфликта, еврокомиссар, в первую очередь, указала на усиление работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "Важно, чтобы они не только сопровождали этот процесс, но и выступали с конкретными предложениями", - отметила она. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в свою очередь, глава МИД Армении указал на два варианта возможного содействия. "Во-первых, теоретическое содействие - евроинтеграционные процессы на Южном Кавказе могут создать хорошую основу для решения региональных конфликтов. Во-вторых, практическое - оказание содействия после урегулирования конфликта, решение вопросов безопасности, к примеру, вопрос миротворцев. Но пока, об этом говорить рано. В перспективе я вижу серьезные возможности для оказания содействия со стороны ЕС", - отметил Вардан Осканян.