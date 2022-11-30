Глава МИД Армении: Евроинтеграция - хорошая основа для решения региональных конфликтов
Армения, 17 февраля, 2006, 13:26 — ИА Регнум. Комиссар ЕС по внешним отношениям и европейской политике соседства
Касаясь возможного содействия, которое намерен оказать Евросоюз в решении нагорно-карабахского конфликта, еврокомиссар, в первую очередь, указала на усиление работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "Важно, чтобы они не только сопровождали этот процесс, но и выступали с конкретными предложениями", - отметила она. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в свою очередь, глава МИД Армении указал на два варианта возможного содействия. "Во-первых, теоретическое содействие - евроинтеграционные процессы на Южном Кавказе могут создать хорошую основу для решения региональных конфликтов. Во-вторых, практическое - оказание содействия после урегулирования конфликта, решение вопросов безопасности, к примеру, вопрос миротворцев. Но пока, об этом говорить рано. В перспективе я вижу серьезные возможности для оказания содействия со стороны ЕС", - отметил Вардан Осканян.