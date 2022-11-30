Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, 30 ноября, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Закрывающийся завод японской корпорации Toyota в Санкт-Петербурге днем 30 ноября посетили представители силовых структур для обеспечения проверки, которую проводили на предприятии сотрудники контролирующих и надзорных органов.

Пресс-служба завода Toyota в Санкт-Петербурге Завод Toyota (архивное фото)

Ранее ряд СМИ и Телеграм-каналов сообщили, что около полудня завод Toyota в поселке Шушары оцепили бойцы ОМОН Росгвардии, которые не выпускали и не впускали никого на заводскую территорию. По имеющимся данным, инициатором проверки была прокуратура, также к ней присоединились представители Ростехнадзора, ФНС и трудовой инспекции.

«На заводе ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге проходит внеплановая проверка соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности», — пояснили журналистам в пресс-службе предприятия.

Компания «Тойота Мотор» решила закрыть свою сборочную площадку в Петербурге в сентябре 2022 года после многомесячного простоя, но обещала выполнить все социальные обязательства перед коллективом предприятия. Численность работников, остававшихся в простое на заводе Toyota — около двух тысяч человек. С 14 ноября начались массовые увольнения, основная их часть должна была завершиться как раз 30 ноября. Производственная площадка будет законсервирована. В Минпромторге РФ ране заявили, что совместно с правительством Санкт-Петербурга прорабатывают возможные сценарии развития освобождающейся площадки. Поменяет ли автозавод собственника, пока не сообщалось.