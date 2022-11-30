При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал из-за обстрела Ленинского района Донецка со стороны ВСУ
Донецк,
30 ноября 2022, 17:18 — REGNUM Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ, сообщает 30 ноября штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Осколок вражеского снаряда
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Вооруженные формирования Украины ранили мирного жителя в Ленинском районе Донецка. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в Telegram.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что российские военные уничтожили пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.