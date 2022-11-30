Мирный житель пострадал из-за обстрела Ленинского района Донецка со стороны ВСУ

Донецк, , 17:18 — REGNUM Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ, сообщает 30 ноября штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Осколок вражеского снаряда Александр Погожев © ИА REGNUM

«Вооруженные формирования Украины ранили мирного жителя в Ленинском районе Донецка. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в Telegram.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что российские военные уничтожили пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике.

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