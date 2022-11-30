Донецк, 30 ноября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ, сообщает 30 ноября штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Осколок вражеского снаряда

«Вооруженные формирования Украины ранили мирного жителя в Ленинском районе Донецка. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в Telegram.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что российские военные уничтожили пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике.

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