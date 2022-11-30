МИД: Россия ответит адекватно в случае конфискации российских активов в Евросоюзе

Москва, , 17:13 — REGNUM В случае реальной конфискации в Европе заблокированных российских активов Россия даст адекватный ответ. В любом случае ответственность за эти действия ляжет на Евросоюз. Так прокомментировала 30 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об использовании замороженных российских активов для оказания помощи Киеву.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы в очередной раз предупреждаем, что если дело дойдет до реальной конфискации собственности российских граждан, предприятий, государственных резервов нашей страны, то с российской стороны неминуемо последуют адекватные меры», — заявила Захарова на брифинге.

При этом она подчеркнула, что какими они будут — «зеркальными, симметричными или асимметричными», — неважно, главное, что «они будут ответными и настоящими, на словах это ничего не останется».

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд помощи Украине, который будет распоряжаться замороженными активами Центробанка и граждан России в сумме более €319 млрд.

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