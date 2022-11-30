Рогов: российские войска сорвали попытку прорыва киевских боевиков в Запорожской области

Мелитополь, , 17:10 — REGNUM Попытка вооружённых формирований киевского террористического режима провести прорыв в районе города Орехов в Запорожской области была сорвана российскими военными. Об этом 30 ноября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«В районе Орехова отражена попытка прорыва украинских боевиков. По ним отработала наша артиллерия, которая накрыла все их позиции», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов уточнил, что в ходе этого было уничтожено порядка 100 киевских нацистов и десять единиц бронетехники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что итоги встреч глав МИД НАТО свидетельствуют о том, что Североатлантический альянс не заинтересован в политико-дипломатическом решении ситуации на Украине.