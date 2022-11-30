Рогов: ВС России сорвали попытку прорыва ВСУ в Запорожской области
Рогов: российские войска сорвали попытку прорыва киевских боевиков в Запорожской области
Мелитополь,
30 ноября 2022, 17:10 — REGNUM Попытка вооружённых формирований киевского террористического режима провести прорыв в районе города Орехов в Запорожской области была сорвана российскими военными. Об этом 30 ноября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Армия России
Иван Шилов © ИА REGNUM
«В районе Орехова отражена попытка прорыва украинских боевиков. По ним отработала наша артиллерия, которая накрыла все их позиции», — приводит его слова РИА Новости.
Также Рогов уточнил, что в ходе этого было уничтожено порядка 100 киевских нацистов и десять единиц бронетехники ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что итоги встреч глав МИД НАТО свидетельствуют о том, что Североатлантический альянс не заинтересован в политико-дипломатическом решении ситуации на Украине.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.