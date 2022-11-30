Мелитополь, 30 ноября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Попытка вооружённых формирований киевского террористического режима провести прорыв в районе города Орехов в Запорожской области была сорвана российскими военными. Об этом 30 ноября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«В районе Орехова отражена попытка прорыва украинских боевиков. По ним отработала наша артиллерия, которая накрыла все их позиции», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов уточнил, что в ходе этого было уничтожено порядка 100 киевских нацистов и десять единиц бронетехники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что итоги встреч глав МИД НАТО свидетельствуют о том, что Североатлантический альянс не заинтересован в политико-дипломатическом решении ситуации на Украине.