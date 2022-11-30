Москва уважает решение Венгрии поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО — МИД России

Москва, , 17:06 — REGNUM Москва уважает суверенитет Венгрии и не собирается вмешиваться в связи с решением Будапешта поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 30 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

Она отреагировала на решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать ратификацию соглашения о расширении Североатлантического альянса за счёт Финляндии и Швеции.

«Суверенное государство решает самостоятельно. В общем-то и есть наше отличие от западного или натоцентричного мироустройства», — сказала Захарова.

Напомним, ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что в Венгрии планируют ратифицировать соглашение по НАТО в начале февраля 2023 года.

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