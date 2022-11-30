Москва, 30 ноября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Одной из главных задач российских властей является увеличение зарплаты детских спортивных тренеров как минимум до среднего по региону. Об этом в ходе «открытого диалога» в Совфеде РФ заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин.

Дарья Драй ИА REGNUM Тренер

«Зарплата тренеров — одно из поручений президента. Сейчас спорт под конституционными гарантиями не находится по зарплате тренеров. Одна из задач — поднять уровень зарплаты до минимум среднего по региону», — сказал Матыцин.

При этом министр подчеркнул, что «всем сейчас тяжело»: «Другое дело — мера ответственности: она у тренера, как и у учителя, высокая».