Будапешт, 30 ноября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что союзники и партнеры по НАТО предоставили Украине военную помощь, оцениваемую в $40 миллиардов. Также госсекретарь США отметил, что поставки оружия и техники продолжатся.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Союзники и партнеры НАТО предоставили Украине военную помощь на 40 миллиардов долларов», — заявил Блинкен 30 ноября на пресс-конференции в Бухаресте (Венгрия).

На прошлой неделе в Госдепе США сообщали, что объем военной помощи Украине со стороны американского правительства превысил $19 миллиардов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Эстония получит от Евросоюза €21 млн в качестве компенсации за оказанную Украине военную помощь.