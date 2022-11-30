Лавров назвал смерть Макея безвременной и совершенно неожиданной для всех

Москва, , 16:57 — REGNUM Безвременная кончина главы МИД Белоруссии Владимира Макея оказалась неожиданной для всех. Об этом 30 ноября заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего посещения белорусского посольства.

Сергей Лавров Официальное интернет-представительство президента России

После своего прибытия в посольство Белоруссии глава МИД России ставил запись в книге соболезнований в память о покойном.

«Трагический повод для посещения посольства Республики Беларусь — безвременная, совершенно неожиданная для всех кончина Владимира Владимировича Макея, министра иностранных дел, выдающегося дипломата, государственного деятеля, настоящего патриота своей родины и большого, искреннего друга нашей страны», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 29 ноября похоронили министра иностранных дел Владимира Макея.