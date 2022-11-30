Правительство Молдавии намерено продлить режим ЧП в стране ещё на 60 дней

Кишинёв, , 16:55 — REGNUM Правительство Молдавии направит в парламент республики запрос о продлении режима чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней. Об этом 30 ноября сообщила на заседании премьер-министр страны Наталья Гаврилица, трансляцию вела пресс-служба правительства.

Наталья Гаврилица Facebook.com/NataliaGavrilitaMF

«К сожалению, нет сомнений, что нужно продлевать действие режима ЧП. Этот инструмент необходим, поскольку у нас нет других вариантов решений, которые могли бы применяться немедленно», — сказала Гаврилица.

Она напомнила, что решение будут принимать депутаты парламента, когда рассмотрят предложение правительства.

Министр внутренних дел страны Анна Ревенко поддержала предложение о продлении ЧП. По её словам, следует ожидать новых блэкаутов, вызванных ударами ВКС России по объектам инфраструктуры киевского режима.

Напомним, перебои с подачей электроэнергии в Молдавии были 15 и 23 ноября, когда по территории Украины наносили воздушные удары. Электросети спарены, и колебания частоты в одной из них влияет на другую. Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал отсоединить молдавскую электросеть от украинской.

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