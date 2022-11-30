Москва, 30 ноября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В первые месяцы 2023 года глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров планирует посетить Африку. Об этом 30 ноября на конференции «Практические аспекты сотрудничества со странами Африки в новых условиях» в Дипломатической академии МИД РФ сообщил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

(сс) WikiImages Африка

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«Предстоят в январе–феврале две поездки по странам Африки министра иностранных дел Лаврова. Сейчас запланировано посещение восьми стран и плюс ещё Марокко», ― уточнил дипломат.

Он также добавил, что также запланировано общение с министрами иностранных дел арабских стран, включая арабские страны Северной Африки.

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Богданов подчеркнул, что развитие взаимовыгодного и взаимоуважительного российско-африканского сотрудничества продолжается. Этому не мешают ни кампания, развёрнутая Западом против России, ни пандемия. В этом контексте он также упомянул саммит Россия ― Африка, который запланирован на 2023 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин заявил, что второй саммит Россия ― Африка, местом проведения которого выбран Санкт-Петербург, может придать новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества.