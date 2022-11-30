Москва, 30 ноября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Страны Африки видят в России союзника по борьбе с западным колониализмом. Помимо этого, Россия для африканских государств — это рынок, отличный от США и ЕС. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата экономического форума «Россия — Африка» Олег Озеров во время конференции «Практические аспекты сотрудничества со странами Африки в новых условиях».

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«Мы видим, что большинство африканских стран видит в России союзника, борющегося с неоколониальным господством Запада, а также альтернативный США и ЕС рынок», — заявил Озеров.

Напомним, второй саммит «Россия-Африка» запланирован на июль 2023 года. Он пройдет в Санкт-Петербурге при участии всех выразивших желание государств Африки. Приглашения уже разосланы всем, отметил Олег Озеров.