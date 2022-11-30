Высоту орбиты МКС скорректировали для подготовки к запуску «Союза» — Роскосмос

Москва, , 16:46 — REGNUM Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 2,1 км в рамках подготовки к весеннему запуску корабля «Союз», сообщает Роскосмос.

Стыковка корабля «Прогресс» с МКС Spaceflight1.nasa.gov

«30 ноября орбиту Международной космической станции скорректировали в рамках подготовки к весенним запуску пилотируемого корабля «Союз МС-23» и приземлению «Союза МС-22. По предварительным данным, после выполнения маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,1 км и составила 417,6 км», — заявили в Роскосмосе.

Орбиту удалось поднять с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-20». Двигательная установка проработала более 700 секунд.

За все время полета МКС провели более 300 коррекций высоты орбиты, 178 из которых — с помощью корабля «Прогресс».

В марте планируется запуск корабля «Союз МС-23», на станцию прилетит экипаж 69-й экспедиции: космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О’Хара.

Как 6 ноября сообщало ИА REGNUM, новым командиром Международной космической станции стал космонавт Антон Шкаплеров.

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