Мадрид, 30 ноября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В результате взрыва находившегося в почтовом конверте устройства был легко ранен сотрудник украинского посольства в Мадриде. Об этом 30 ноября сообщает испанская газета 20 Minutos с ссылкой на источники.

ГУ МЧС РФ по Чеченской республике Взрыв

Уточняется, что взрыв в здании посольства киевского режима в Мадриде прогремел около 13:00 (15:00 мск) и в это же время испанская полиция получила сообщение о возгорании в украинской дипмиссии.

Также указывается, что после произошедшего получивший лёгкие ранения сотрудник смог самостоятельно отправиться в медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября стало известно, что Россия и Казахстан объединяют усилия в рамках борьбы с угрозами международного терроризма, а также с другими видами экстремизма.