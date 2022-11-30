В Госдуме предложили блюда пяти регионов России для признания культурным наследием

Москва, , 16:41 — REGNUM В Госдуме предложили свои варианты блюд для признания культурным наследием, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Пименов Юрий. Богато накрытый стол

«Считаю, надо срочно разбавить список ЮНЕСКО российскими кулинарными изысками. Тем более, что у многих наших регионов — своя уникальная кухня», — отметил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Так, в числе претендентов, по его мнению, могут быть калининградские клопсы (Калининградская область), шулюм из северного оленя (Ненецкий автономный округ), пянсе (Приморский край), бэлеш (Татарстан) и «пятиминутка» из красной икры (Сахалинская область).

«По поводу всех этих блюд подготовлены обращения в МИД, куда входит Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО. Пусть список Всемирного наследия пополнится отечественными гастрономическими объектами», — сообщил Нилов.

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