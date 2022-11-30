Москва, 30 ноября 2022, 16:41 — REGNUM В Госдуме предложили свои варианты блюд для признания культурным наследием, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.
«Считаю, надо срочно разбавить список ЮНЕСКО российскими кулинарными изысками. Тем более, что у многих наших регионов — своя уникальная кухня», — отметил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).
Так, в числе претендентов, по его мнению, могут быть калининградские клопсы (Калининградская область), шулюм из северного оленя (Ненецкий автономный округ), пянсе (Приморский край), бэлеш (Татарстан) и «пятиминутка» из красной икры (Сахалинская область).
«По поводу всех этих блюд подготовлены обращения в МИД, куда входит Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО. Пусть список Всемирного наследия пополнится отечественными гастрономическими объектами», — сообщил Нилов.
Культура и особенности приготовления французского багета официально внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Культурным наследием Украины признан борщ.