Москва, , 16:40 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Михаилу Подоляку, главе офиса Зеленского, о том, что он некогда грозился дать интервью украинским журналистам в Ялте, и предложила ему приехать в Крым, не откладывая. Об этом она заявила на встрече с журналистами 30 ноября.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мария Захарова «Я хочу сказать и Зеленскому, и вот Подоляку: да не надо откладывать, а вы приезжайте, искупайтесь, поплавайте, если хотите интервью дать, — берите украинских журналистов, добро пожаловать».

Российский дипломат добавила, что Подоляк «успеет дать интервью в Ялте, если приедет», и что не надо отказывать себе в таком желании. Она призвала представителей киевского режима взять с собой побольше украинских журналистов — чтобы они всё видели и донесли правду о Крыме до читателей.

Напомним, Зеленский время от времени заявляет, что киевский режим вернёт Крым. Подоляк со своей стороны утверждает, что у Киева есть план захвата Крыма.

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