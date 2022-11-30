Писать сегодня открытым текстом о белорусском выборе, находясь на белорусской территории - дело не самое благодарное. Поэтому, чтобы понять, в чью пользу он делается, достаточно рассмотреть политический контекст и подоплеку происходящего. Итак, что же имеет Белоруссия на день сегодняшний?

Во-первых, трубопроводы, начавшие с 6 сентября выкачивать российское сырье на Запад в обход белорусской территории. Следствие - недополучение бюджетом РБ огромных, жизненно важных для него сумм в валюте за энерготранзит. Во-вторых, почти 30-миллиардную кредитную петлю на шее населения, с помощью которой власти пытаются отодвинуть дефолт. Сумма, необходимая для обслуживания долгов по внешним кредитам уже превышает чистую валютную прибыль государства. Проценты платежей по погашению и обслуживанию долгов за уже взятые кредиты стремительно растут каждый месяц. Президент А. Лукашенко в первой половине сентября публично обвинил МВФ в том, что тот намеревается с помощью кредитов "поставить на колени белорусский народ". Тем не менее, в настоящее время белорусские власти пытаются выпросить у МВФ новый огромный кредит.

В-третьих, на белорусской земле уже фактически развернута инфраструктура казино, игровых и прочих "развлекательных" заведений, запрещенных и вытесненных из России и способных превратить "Беларусь после Лукашенко" в "Кубу до Кастро". Пока же "первыми ласточками" этой голубой мечты отдельных граждан являются уголовные дела против ирано- и турецкоподданых лиц, слишком спешащих наладить в Белоруссии въездной секс-туризм.

В-четвертых, в результате стремительного обесценивания белорусского рубля и закулисных игр вокруг валютных курсов, реальные потребительские возможности населения стремительно, в разы, сокращаются, ставя своеобразные антирекорды на постсоветском пространстве. Средняя зарплата в РБ, пока еще составляющая в эквиваленте около 150-180 долларов, уже превращает большинство белорусов в население одной из самых бедных республик СНГ . По оценкам экспертов, коммерческий курс белорусского рубля, если рассмотреть всю историю его существования и учесть деноминации, сегодня равен примерно 86 миллионам рублей за 1 доллар.

В-пятых, продолжает оставаться актуальной валютная проблема. Экспортная выручка в валюте из-за рубежа продолжает "задерживаться", а в самой республике действуют несколько валютных курсов. Все это обеспечивает кому-то получение огромных доходов буквально из ничего. Деньги "делают" сами себя. Фактически можно говорить о подспудно идущем в РБ процессе накопления капитала. За счет обнищания большинства населения.

В закрытой системе, подобной белорусской, где отсутствуют экономические стимулы, единственным выходом, дающим хоть какой-то шанс более-менее сносного существования (или, точнее, отсрочку) большинству населения и нынешней власти, является ставка на личные качества управленцев. Это позволит хоть как-то удерживать status quo на территории, не имеющей ни материальных, ни стремительно вымываемых на Запад и Восток остатков интеллектуальных ресурсов. Как обстоит с этим в Белоруссии сегодня?

Прежде всего, следует отметить, что наличие неограниченных возможностей у ограниченных людей в стране может с легкостью превратить бывший западный фасад восточной сверхдержавы в будущие задворки как Запада, так и Востока. О каких перспективах можно говорить в рамках системы, где 70-летние специализирующиеся непонятно на чем дряхлые дедки востребованы и имеют больше перспектив чем 30-летняя, еще не потерявшая иллюзий и пытающаяся хоть что-то изменить к лучшему молодежь?

О том, как в Белоруссии обстоит дело с управленческими кадрами, красноречиво говорит следующий факт. Большинство представителей первого звена нынешней белорусской номенклатуры - это чиновники еще советской (брежневско-горбачевской) закваски, давно перешагнувшие 60-летний рубеж. 11 августа 2011 года А.Лукашенко подписал указ, позволяющий этим людям, с разрешения президента, оставаться на госслужбе и после 65 лет. Как верно подметил Николай Радов, "по-видимому, именно эти "молодые" управленцы и будут руководить страной до окончания эры Лукашенко, что означает лишь одно - кардинальные перемены будут возможны лишь в случае социальной революции, которая в условиях белорусской ментальности может случиться лишь на грани голодной смерти большинства населения".

В то же время множество деятельных, квалифицированных, энергичных молодых людей, не видящих для себя будущего, вынуждены покидать РБ. В определенном смысле власти не только не препятствуют этому процессу, но и способствуют ему. В том числе и посредством всевозможных летних лагерей, молодежных и студенческих программ работы на Западе и т.п. Предложить "пассионарной" части молодежи по сути нечего, удерживать искусственно создаваемыми барьерами - опасно, т.к. юные да энергичные могут стать дрожжами для социального брожения/революции. Таким образом, не создавая препонов для трудовой и прочей иммиграции, можно, по сути, решить ряд взаимосвязанных задач:

Во-первых, выпускать "социальный пар". Уезжающие за рубеж белорусы вынуждены пробивать себе дорогу в жизнь уже там. С утроенной энергией. Ну а остающееся население к революциям не предрасположено, поскольку консервативно по духу и пассивно по ментальности.

Во-вторых, повышать "качество управления". За счет снижения "качества управляемых". Не зря же на фоне стареющей инертно-пассивной массы населения даже 70-летние представители белорусской "элиты" кажутся себе юными поэтами и властителями дум.

Это что касается внутриполитической составляющей рассматриваемой тематики. Теперь рассмотрим внешнеполитическую. На российском направлении можно констатировать следующую тенденцию: все имевшиеся ранее плюсы для белорусов (прежде всего в экономике) превращаются в минусы, а минусы, становящиеся плюсами, становятся таковыми уже не для белорусов, а для их западных кредиторов.

Этим процессам по мере сил способствуют доморощенные "западники" - прежде всего вчерашние "оппозиционеры", нынче ставшие столь же искренними "лукашистами" - увольняющие из госструктур сторонников союза с Россией. Людей, родившихся в свое время на территории РСФСР (или УССР) могут запросто депортировать в "эту Россию" за симпатии к ней и критику властей, как известного публициста А. Суздальцева. За слова о том, что белорусы - это одна из ветвей русского народа, о чем часто твердит белорусский президент, даже мелкого регионального чиновника могут постараться уволить с работы. А глава президентской администрации будет публично склонять и осуждать такого идеологического "оппортуниста". Причем делать это на всю республику, пафосно, с шумом и гамом в СМИ - дабы никому неповадно было даже на словах симпатизировать "этой России". В то же время без особого внимания остаются действительно сенсационные и скандальные факты и заявления. Вроде получения далеко не рядовыми чиновниками белорусского МИД зарплат в офисе ОБСЕ . Или вербовки достаточно информированных (и также далеко не рядовых) белорусских силовиков западными (польскими) спецслужбами буквально за 5 (пять) бутылок водки (о чем становится известно, в том числе и белорусским спецслужбам, лишь благодаря помощи их российских коллег по цеху)...

Западные кредиторы нынешней белорусской власти имеют в происходящем следующий интерес. За небольшую цену выделения кредита (а возможно даже и без оного) использовать белорусский фактор в своих интересах против России. В том числе в грядущей горячей двухлетней выборной поре и президентских выборах. Влиять на ситуацию можно посредством стимуляции протестных настроений, расшатывания ситуации и поддержки радикалов, вбивания клиньев в сомнительный монолит российской политэлиты и т.д. Инструмент воздействия, помимо т.н. либералов - множество энтузиастов - от "левых" типа КПРФ Зюганова и нацболов Лимонова до "правых" вроде евразийцев Дугина и "просто патриотов", похожих на Делягина. Пользоваться этим инструментом можно опосредованно, с помощью "минских перчаток".

Все не так фантастично, как может показаться. Прежде всего, потому, что, как мне представляется, союзников у нынешней России просто нет (кроме, разумеется, армии и флота). Ни в ближнем, ни в дальнем зарубежье. Не надо путать союзников с нахлебниками. И чем быстрее сие будет понято, тем будет лучше - и для России, и для тех, кому придется определиться кто они по отношению к ней - бывшие нахлебники или настоящие союзники.

Николай Малишевский