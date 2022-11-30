Обвинения Австралии в кибератаке остались бездоказательными — МИД РФ
Австралия не стала доказывать и прояснять ситуацию с кибератакой на Medibank — МИД России
Москва,
30 ноября 2022, 16:45 — REGNUM Обвинения Австралии в адрес России в связи с кибератакой на страховую компанию Medibank можно объяснить тем, что Канберра подхватила «эстафету по продвижению антироссийской повестки». Об этом 30 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Кибератака
Иван Шилов © ИА REGNUM
«При этом какие-либо доказательства не представлены. Расследование не проводилось», — сказала Захарова.
Она отметила, что Москва предоставила властям Австралии возможность напрямую связаться с российскими коллегами для совместного поиска преступников и профилактики новых преступлений. Тем не менее, австралийская сторона этим не воспользовалась.
Напомним, в середине ноября стало известно, что неизвестные хакеры взломали базу Medibank и похитили медицинские данные 480 000 клиентов. Всего в компании около 10 млн клиентов.
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История вопроса
Преступления в сфере информационных технологий включают в себя такие виды, как несанкционированный доступ к информации и банковским счетам, распространение вредоносных вирусов, спама и противоправной информации, а также вмешательство через сети в работу систем, управляемых при помощи компьютерных технологий.
С распространением информационных технологий и увеличением количества процессов, управляемых с помощью компьютеров, подключённых к сетям, масштаб и опасность киберпреступности во всём мире возрастает. В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН назвала киберпреступность одной из главных проблем.
Кибербезопасность подразумевает технические, организационные и юридические меры по борьбе с киберпреступностью. Разрабатываются программные средства для противодействия киберпреступности, крупные компании имеют в своей структуре подразделения по кибербезопасности.
Законодательством многих стран, в том числе Российской Федерации, установлена как административная, так и уголовная ответственность за правонарушения в сфере информационных технологий. В некоторых случаях киберпреступления могут подпадать под категорию преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, в некоторых случаях – наказываются специальными нормами права.
Для киберпреступности характерна ситуация, когда преступник и жертва преступления находятся в разных странах, что делает необходимой международную координацию борьбы с преступлениями такого рода. В частности, 23 ноября 2001 года в Будапеште была принята Конвенция Совета Европы ETS № 185 о преступности в сфере компьютерной информации. Из-за несогласия с положением о трансграничном доступе к компьютерным системам в настоящее время подпись России под Конвенцией отозвана.