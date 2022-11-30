Москва, 30 ноября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Обвинения Австралии в адрес России в связи с кибератакой на страховую компанию Medibank можно объяснить тем, что Канберра подхватила «эстафету по продвижению антироссийской повестки». Об этом 30 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«При этом какие-либо доказательства не представлены. Расследование не проводилось», — сказала Захарова.

Она отметила, что Москва предоставила властям Австралии возможность напрямую связаться с российскими коллегами для совместного поиска преступников и профилактики новых преступлений. Тем не менее, австралийская сторона этим не воспользовалась.

Напомним, в середине ноября стало известно, что неизвестные хакеры взломали базу Medibank и похитили медицинские данные 480 000 клиентов. Всего в компании около 10 млн клиентов.