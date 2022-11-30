Матыцин предложил развивать пришкольные территории на селе

Москва, , 16:38 — REGNUM В рамках создания площадок ГТО необходимо развивать пришкольные территории. Об этом в ходе «открытого диалога» в Совфеде РФ заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин.

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«В 2022 году уже 291 площадка ГТО построена и введена в эксплуатацию на сельских территориях. Понятно, что это недостаточно, но моё понимание — на селе что является селообразующим? Школа. Может, не надо сооружать дополнительные комплексы? Я бы пошёл по пути усовершенствования пришкольной инфраструктуры», — сказал Матыцин.

По его словам, эта сфера тоже находится в поле внимания министерства: «Более 35 млн граждан живут на сельских территориях, и как их там удержать — мы будем уделять этому внимание».

Матыцин также подчеркнул, что он «с пониманием и уважением» относится к потребностям строения новых спортивных объектов, однако сейчас осуществлять это несколько затруднительно.