Москва, 30 ноября 2022, 16:34 — REGNUM Сразу после принятия санкций в отношении российских спортсменов перед Минспорта РФ возникла задача разработать комплекс антикризисных мер, среди которых социальная защита спортсменов и тренеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом в ходе «открытого диалога» в Совфеде РФ заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин.

Олег Матыцин
Олег Матыцин
Duma.gov.ru

«Хочу сразу сказать. Ни один член сборной команды никуда не уехали. Это, наверное, тоже показатель совместной нашей работы с федерациями, понимание того, что те социальные гарантии, которые сегодня есть у российских спортсменов, ни одна страна, поверьте мне, точно не предоставляет», — пояснил он.

По его словам, среди гарантий сохранение всех преференций, стипендий президента РФ, которые выплачиваются по итогам олимпийских и паралимпийских игр, по итогам чемпионатов мира и Европы.

«Сейчас они не проводятся, но мы приняли решение, что в этом же эквиваленте получат спортсмены по итогам Спартакиады. Это более 600 спортсменов и порядка 500 тренеров и специалистов», — добавил Матыцин.