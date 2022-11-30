Москва, 30 ноября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Сразу после принятия санкций в отношении российских спортсменов перед Минспорта РФ возникла задача разработать комплекс антикризисных мер, среди которых социальная защита спортсменов и тренеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом в ходе «открытого диалога» в Совфеде РФ заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

«Хочу сразу сказать. Ни один член сборной команды никуда не уехали. Это, наверное, тоже показатель совместной нашей работы с федерациями, понимание того, что те социальные гарантии, которые сегодня есть у российских спортсменов, ни одна страна, поверьте мне, точно не предоставляет», — пояснил он.

По его словам, среди гарантий сохранение всех преференций, стипендий президента РФ, которые выплачиваются по итогам олимпийских и паралимпийских игр, по итогам чемпионатов мира и Европы.

«Сейчас они не проводятся, но мы приняли решение, что в этом же эквиваленте получат спортсмены по итогам Спартакиады. Это более 600 спортсменов и порядка 500 тренеров и специалистов», — добавил Матыцин.