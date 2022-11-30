МИД России: силовые планы Украины на Крым говорят об исходящей от Киева угрозе

Москва, , 16:29 — REGNUM Угроза безопасности России, которая исходит от Киева, остаётся реальной. Об этом свидетельствуют планы режима Зеленского по «возвращению» российского Крыма силовым путём подтверждают наличие угроз от Киева. Об этом 30 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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Дипломат упомянула слова замглавы комитета законодательного органа киевского режима Михаила Забродского о том, что Киев планировал проведение операции по захвату Крыма в 2023 году, а также найденные в ходе специальной военной операции трофейные документы, которые убедительно свидетельствуют о том, что киевский режим серьёзно готовился к масштабному наступлению весной 2022 года.

«У нас все логично тогда выстраивается в одну цепочку, о чем, собственно, говорят, мы и говорили. Все это лишний раз подтверждает наличие реальных угроз безопасности нашей страны, да и региона в целом», ― подчеркнула Захарова.

По её словам, все эти факты абсолютно оправдывают действия России, которые предпринимались для защиты безопасности и людей, которые проживали в этом регионе.

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«Как руководство России неоднократно говорило, эти угрозы будут устранены, и задача по защите мирного населения от профашистского киевского режима, и все остальные цели и задачи, сформулированные российским руководством, будут выполнены», ― подчеркнула официальный представитель МИД России.

Напомним, ранее генерал-лейтенант войск ВСУ Михаил Забродский заявил The Economist, что Киев готовил операцию по «возвращению» Крыма к 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, который состоялся на полуострове после госпереворота на Украине. Однако киевский режим до сих пор не признал итогов волеизъявления народа и не теряет надежды вернуть Крым под свою юрисдикцию. На прошлой неделе глава киевского террористического режима Владимир Зеленский даже заявил о своей готовности решать судьбу российского полуострова невоенным путём, если кто-то таковой предложит. В то же время, он добавил, что считает бесполезным для всех «тратить своё время» в том случае, если решение по полуострову не предполагает его захват киевским режимом.