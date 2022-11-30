Москва, 30 ноября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Угроза безопасности России, которая исходит от Киева, остаётся реальной. Об этом свидетельствуют планы режима Зеленского по «возвращению» российского Крыма силовым путём подтверждают наличие угроз от Киева. Об этом 30 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Читайте также: Попытка вернуть Крым нарушит отношения Киева с Западом — Economist

Дипломат упомянула слова замглавы комитета законодательного органа киевского режима Михаила Забродского о том, что Киев планировал проведение операции по захвату Крыма в 2023 году, а также найденные в ходе специальной военной операции трофейные документы, которые убедительно свидетельствуют о том, что киевский режим серьёзно готовился к масштабному наступлению весной 2022 года.

«У нас все логично тогда выстраивается в одну цепочку, о чем, собственно, говорят, мы и говорили. Все это лишний раз подтверждает наличие реальных угроз безопасности нашей страны, да и региона в целом», ― подчеркнула Захарова.

По её словам, все эти факты абсолютно оправдывают действия России, которые предпринимались для защиты безопасности и людей, которые проживали в этом регионе.

Ранее по теме: В США считают, что Киеву надо прекратить призывы «вернуть» Крым

«Как руководство России неоднократно говорило, эти угрозы будут устранены, и задача по защите мирного населения от профашистского киевского режима, и все остальные цели и задачи, сформулированные российским руководством, будут выполнены», ― подчеркнула официальный представитель МИД России.

Напомним, ранее генерал-лейтенант войск ВСУ Михаил Забродский заявил The Economist, что Киев готовил операцию по «возвращению» Крыма к 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, который состоялся на полуострове после госпереворота на Украине. Однако киевский режим до сих пор не признал итогов волеизъявления народа и не теряет надежды вернуть Крым под свою юрисдикцию. На прошлой неделе глава киевского террористического режима Владимир Зеленский даже заявил о своей готовности решать судьбу российского полуострова невоенным путём, если кто-то таковой предложит. В то же время, он добавил, что считает бесполезным для всех «тратить своё время» в том случае, если решение по полуострову не предполагает его захват киевским режимом.