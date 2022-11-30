Бухарест, 30 ноября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Сотрудничество с Китаем в выгодных для себя областях продолжит Североатлантический альянс (НАТО), однако при этом он намерен снижать свою зависимость от китайской стороны. Об этом 30 ноября заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте.

Johannes Jansson Йенс Столтенберг

Как отметил Столтенберг, главы МИД стран альянса в ходе встречи провели обсуждение «амбициозного военного развития Китая», а также китайские технологические достижения и увеличивающуюся активную деятельность Пекина в киберпространстве.

При этом он указал, что страны Запада с учётом опыта сотрудничества с Россией должны оценить зависимость от Китая в цепочках поставок, технологиях и инфраструктуре.

«Мы продолжим торговать и экономически взаимодействовать с Китаем, но мы должны понимать, где существует зависимость, снижать нашу уязвимость, снижать риски», — добавил генсек НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто написал, что политика НАТО ведёт к тому, что альянс может стать антикитайским блоком.