Москва, 30 ноября 2022, 16:27 — REGNUM Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Туркменистана Рашида Мередова пройдут 6 декабря в Москве. Об этом 30 ноября в ходе брифинга сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«6 декабря в Москве состоятся переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Туркменистана», — сообщила Захарова.
Отмечается, что глава МИД Туркменистана Рашим Мередов пребывает в Россию для участия в 12 заседании межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Браймовым.
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