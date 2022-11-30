Москва, 30 ноября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Туркменистана Рашида Мередова пройдут 6 декабря в Москве. Об этом 30 ноября в ходе брифинга сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«6 декабря в Москве состоятся переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Туркменистана», — сообщила Захарова.

Отмечается, что глава МИД Туркменистана Рашим Мередов пребывает в Россию для участия в 12 заседании межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Браймовым.