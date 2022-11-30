Financial Times: НАТО вряд ли вмешается в конфликт вокруг Тайваня

Брюссель, , 16:26 — REGNUM Вероятность вмешательства США в конфликт вокруг Тайваня, скорее всего, отсутствует. Напрямую, как считает источник газеты Financial Times, альянс не будет участвовать ни в конфликте, ни в военных действиях, пишет РИА Новости.

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По данным эксперта, в Евросоюзе вопрос Тайваня активно обсуждается, рисуются предположительные сценарии развития событий и их последствия для НАТО. Отмечается, что в случае конфликта потребуется передислокация ВС Европы и США.

«Наиболее важным следствием для НАТО в связи с потенциальным конфликтом является вероятная необходимость того, чтобы европейские вооруженные силы пополняли американские силы в Северной Атлантике в случае, если США придется передислоцировать некоторые военные средства в Индо-Тихоокеанский регион», — приводит издание слова источника.

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