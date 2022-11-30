Забастовка диспетчеров нарушит движение поездов во Франции со 2 по 3 декабря

Париж, , 16:25 — REGNUM Компания SNCF (Железные дороги Франции) объявила, что забастовка диспетчеров нарушит движение поездов TGV и Intercités, в период со 2 по 3 декабря, передает BFM TV.

Локомотив с эмблемой компании SNCF Toby Oxborrow

Забастовка диспетчеров вынудит Железные дороги Франции отменить 60% своих маршрутов TGV и междугородних рейсов. Клиенты, которые оставили свои контактные данные, по электронной почте или в текстовом сообщении получат уведомление о задержке или отмене поезда. Все пассажиры смогут вернуть или бесплатно обменять свой билет.

Бортпроводники, которых обычно называют диспетчерами, выполняют важную функцию по обеспечению безопасности дорожного движения и пассажиров.

Руководство железнодорожной компании сожалеет о продолжающемся движении, «несмотря на то, что конкретные и важные меры были предложены профсоюзным организациям после нескольких недель переговоров». Согласно заявлению, меры касались карьерного роста, увеличения годового вознаграждения с января 2023 года, надбавки за работу в размере 600 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Франции прошла демонстрация больничных психиатров, которые требовали повышения заработной платы и выделения дополнительных средств на лечение пациентов.

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