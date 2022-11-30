Москва, 30 ноября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Еврокомиссии запоздало осознали, что ее глава, Урсула фон дер Ляйен неосмотрительно нарушила «заговор молчания» коллективного Запада по неприятным для него темам, полагает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не успев публично сообщить о стотысячных потерях с украинской стороны, спешно удалила ролик из сети.

«Скорее в Еврокомиссии запоздало осознали, что ее глава неосмотрительно нарушила «заговор молчания» коллективного Запада по неприятным для него темам, одна из которых цифры потерь украинской стороны. По сути, это и есть та ужасная «цена» за создание анти-России и взращивание ради этого Западом на Украине неонацисткого режима», — рассуждает Слуцкий в телеграм-канале.

И не о заморозке российских активов надо говорить госпоже фон дер Ляйен, а думать, как свои геостратегические ошибки исправлять и заканчивать поставки оружия Зеленскому, рекомендует российский парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём заявлении о якобы необходимости привлечь Россию к «международной ответственности» за конфликт на Украине и использования для восстановления захваченной режимом Киева украинской территории замороженных ЕС российских средств заявила, что на данный момент «погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных». Позднее эти данные были удалены из её сообщения.

По словам главы управления по связям с общественностью ВСУ Богдана Сеника, данные о потерях среди киевских боевиков являются служебной информацией, не подлежащей обнародованию.