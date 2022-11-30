Москва, 30 ноября 2022, 16:22 — REGNUM Молдавию активно пытаются втянуть в антироссийскую кампанию, сообщила 30 ноября журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Приходится констатировать, что Запад руками молдавских властей «продолжает активно втягивать» Кишинёв в свою антироссийскую кампанию, отметила Захарова, добавив:
Российский дипломат подчеркнула, что Запад для этого устроил в республике «кормушку» для антироссийских политиков.
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