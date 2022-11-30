Москва, , 16:22 — REGNUM Молдавию активно пытаются втянуть в антироссийскую кампанию, сообщила 30 ноября журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

Приходится констатировать, что Запад руками молдавских властей «продолжает активно втягивать» Кишинёв в свою антироссийскую кампанию, отметила Захарова, добавив:

«Сценарий был аналогичен тому, который был реализован на Украине: зачистка информационного пространства от неугодных мнений, политические репрессии, разжигание русофобии, отход от нейтрального статуса, сближение с НАТО».

Российский дипломат подчеркнула, что Запад для этого устроил в республике «кормушку» для антироссийских политиков.

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