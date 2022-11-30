Матыцин назвал Россию примером ведения антидопинговой работы

Москва, , 16:17 — REGNUM В ЮНЕСКО признали Россию в качестве примера для выстраивания антидопинговой работы. Об этом в ходе «открытого диалога» в Совфеде РФ заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин.

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«Одна из болевых точек — ведение антидопинговой работы. Сейчас Россия является примером выстраивания такой работы. Это признано ЮНЕСКО, а мы ориентируемся на конвенцию ЮНЕСКО», — сказал Матыцин.

По его словам, ещё одно важное направление для министерства — формирование новых подходов к международным соревнованиям: «Мы с федерациями ведём диалог, чтобы скорректировать действия по международной деятельности и российских программ. По Спартакиаде — принято решение о проведении Зимней Спартакиады в 2024 году».