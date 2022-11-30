В руководстве ВСУ заявили, что не могут раскрыть информацию о потерях киевских боевиков

Киев, , 16:14 — REGNUM По словам главы управления по связям с общественностью ВСУ Богдана Сеника, данные о потерях среди киевских боевиков являются служебной информацией, не подлежащей обнародованию. Его слова 30 ноября приводит прокиевское издание «Украинская правда».

Гроб Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США

«Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования», — сказал он.

Отметим, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём заявлении о якобы необходимости привлечь Россию к «международной ответственности» за конфликт на Украине и использования для восстановления захваченной режимом Киева украинской территории замороженных ЕС российских средств заявила, что на данный момент «погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных». Позднее эти данные были удалены из её сообщения.

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