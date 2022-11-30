В Киеве заявили, что не могут раскрыть данные о потерях боевиков ВСУ
В руководстве ВСУ заявили, что не могут раскрыть информацию о потерях киевских боевиков
Киев, 30 ноября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. По словам главы управления по связям с общественностью ВСУ Богдана Сеника, данные о потерях среди киевских боевиков являются служебной информацией, не подлежащей обнародованию. Его слова 30 ноября приводит прокиевское издание «Украинская правда».
«Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования», — сказал он.
Отметим, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём заявлении о якобы необходимости привлечь Россию к «международной ответственности» за конфликт на Украине и использовании для восстановления захваченной режимом Киева украинской территории замороженных ЕС российских средств заявила, что на данный момент «погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных». Позднее эти данные были удалены из её сообщения.