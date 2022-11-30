Москва, , 16:14 — REGNUM Сфера спорта страдает больше остальных, поскольку к нему причастны миллионы людей. Об этом в ходе «открытого диалога» в Совфеде РФ заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин.

Олег Матыцин Duma.gov.ru

«Сегодня российский спорт столкнулся с беспрецедентными санкциями — как и все отрасли экономики и социальной сферы. Но по спорту легче бить — он всегда на телеэкранах, в СМИ, и он затрагивает судьбы миллионов людей», — сказал Матыцин.

Говоря о Белоруссии, он подчеркнул, что эта страна — стратегический партнёр России: «Мы ведём диалог на уровне коллегий, проводим заседания раз в три месяца. Системы максимально интегрированы друг с другом. Это поможет нам пережить непростой период — тем более Белоруссия тоже находится под санкциями».