В районах китайского Гуанчжоу отменили курантинные зоны по коронавирусу

Гуанчжоу, Китай, , 16:06 — REGNUM В Китае сократили количество антиковидных ограничений для жителей города Гуанчжоу. В ряде районов города отменен карантин, в других — разрешено находиться на карантине дома, а не в спеццентрах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В опубликованном 30 ноября заявлении городского эпидемиологического штаба сообщается, что в городских районах Ливань, Паньюй, Тяньхэ, Хуаду Хайчжу и Цунхуа полностью отменили действия карантинных зон, в некоторых — частично сняли ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в Гуанчжоу было выявлено 527 локальных случаев передачи COVID-19, которым предшествовали завозные случаи. Международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь к 31 октября отменил 888 рейсов. Власти города заявили, что к росту ежедневных случаев заражения в последние дни привело свободное перемещение людей в местах массового пребывания граждан.

В ряде городов Китая введенные коронавирусные ограничения привели к протестным акциям.

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