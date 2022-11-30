Таллин, , 16:04 — REGNUM Эстония получит от Евросоюза 21 миллион евро в качестве компенсации за поставленное на Украину оружие. Об этом 30 ноября сообщает пресс-секретарь минобороны Томас Мелл.

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По словам Мелла, ранее Евросоюз принял решение о выделении Эстонии 135 миллионов евро за поставку киевскому режиму оружия. С учетом дополнительной суммы республике будет возвращено 156 миллионов евро.

«Эстония сможет использовать эти средства для восстановления военного потенциала государства», — цитирует Мелла эстонский портал телерадиовещания ERR.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Италия в январе может одобрить новые поставки военной помощи Киеву.

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