Москва, 19 апреля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Министры иностранных дел «Большой семёрки» отказались признавать причастность Украины к теракту, произошедшему 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле», следует из коммюнике встречи глав МИД G7 на итальянском острове Капри 19 апреля.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Решительно отвергаем необоснованные попытки обвинить Украину в трагическом теракте 22 марта», — заявили страны G7.

При этом государства «Большой семёрки» настаивают на версии, что ответственность за теракт несёт «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Помимо этого страны G7 осудили якобы широкое использование искусственного интеллекта российским правительством для поддержки специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В результате погибли 145 человек, ещё 550 пострадали. По делу о теракте арестовали 11 человек, включая четверых непосредственных исполнителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Четверых исполнителей задержали 23 марта недалеко от российско-украинской границы в Брянской области. Басманный суд Москвы 24 марта заключил их под стражу до 22 мая.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников 26 марта заявил, что показания фигурантов дела о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Он подчеркнул, что следствие располагает подтверждёнными данными о том, что с Украины исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» поступали значительные суммы денежных средств. Эту версию подтверждают и показания задержанных. Один из них рассказал, что ему предлагали 500 тыс. рублей за убийство людей в «Крокусе».

Генпрокурор Игорь Краснов 19 апреля также назвал очевидным украинский след в теракте. Он добавил, что все причастные к атаке, в том числе организаторы, спонсоры и идейные вдохновители, будут привлечены к ответственности.

СК 5 апреля сообщил о выявлении связи теракта в «Крокусе» со спецоперацией на Украине. В телефоне одного из террористов из «Крокуса» следователи обнаружили фото людей с флагом Украины. Террорист отправил куратору фотографии входов в концертный зал 24 февраля, в годовщину начала СВО.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 16 апреля заявил, что теракт в «Крокусе» стал ярким примером бесчеловечности и лютой ненависти к России. Он также заявлял, что Москве пытаются навязать версию, что теракт совершил не Киев, а радикальные исламисты.