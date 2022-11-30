Путин направил телеграмму Си Цзиньпину по случаю смерти экс-председателя Китая Цзян Цзэминя

Москва, , 16:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил в адрес председателя Китая Си Цзиньпина телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти экс-председателя КНР Цзян Цзэминя. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин и бывший председатель КНР Цзян Цзэминь. 2001г. Kremlin.ru

«Как искренний друг нашей страны Цзян Цзэминь внёс неоценимый вклад в развитие российско-китайских отношений и вывод их на уровень доверительного партнёрства и стратегического взаимодействия», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что в период руководства Цзян Цзэминем страной был подписан договор о добрососедстве между РФ и КНР. Российский лидер также заявил о неразрывной связи периода больших достижений Китая с именем бывшего председателя республики.

Напомним, Цзян Цзэминь возглавлял Китай с марта 1993 года по март 2003 года. В 50-е годы ХХ века он проходил стажировку на заводе в СССР, владел русским языком, знал пословицы, поговорки и советские песни. Скончался экс-председатель 30 ноября, как сообщается, из-за лейкемии и полиорганной недостаточности.

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