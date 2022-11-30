Москва, 30 ноября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Европейский союз несамостоятелен и фактически является 51-м штатом США. Об этом 30 ноября написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Как напомнил зампред Совбеза РФ, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в видеообращении на своей странице в одной из соцсетей о «стотысячных потерях» киевских нацистов.

«Сообщение потёрли и отредактировали. Очевидно, что тётушке прилетело по голове из вашингтонского обкома. Прилетело, похоже, больно», — написал он в своём сообщении.

При этом Медведев подчеркнул, что вся эта ситуация является крайне унизительной.

«Нет никакого ЕС, есть штат номер 51», — заключил зампред российского Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал предложение Еврокомиссии создать фонд для Киева очередной попыткой придать законность присвоению Евросоюзом российских активов, замороженных из-за санкций.