Петрозаводск, , 16:37 — REGNUM Главный врач Республиканского перинатального центра Карелии Евгений Тучин 30 ноября отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Полевой госпиталь Дарья Драй © ИА REGNUM

«Поступок, достойный уважения <…> Знаю, что решение было взвешенным», — отметил губернатор.

Евгений Тучин — хирург, в начале 2000 годов служил в Вооруженных силах РФ начальником медпункта полка. Обучался на курсах Военно-медицинской академии.

«Такие специалисты на фронте очень востребованы. Будет работать в госпитале в непосредственной близости от места боевых действий», — пояснил Парфенчиков. Он выразил убеждение, что на передовой свой врачебный и человеческий долг Евгений Тучин выполнит достойно.

Сам Евгений Тучин перед отправкой в зону проведения СВО рассказал изданию «Республика», что это решение принял еще в сентябре, когда президент объявил о начале частичной мобилизации. Медик подал заявление через портал «Госуслуги».

«Буквально на неделе позвонили из военкомата, сказали, что, если мое желание служить Родине еще сохраняется, то есть такая возможность. Я, естественно, согласился, и вот сегодня убываю», — сказал Евгений Тучин.

По словам добровольца, он намерен проходить медицинскую службу до конца СВО — «до победы». «Буду заниматься тем, на что я учился, что я умею делать», — добавил Евгений Тучин.

Как напоминает карельское издание, в октябре для участия в СВО мобилизовали руководителя Единой дежурно-диспетчерской службы, полковника полиции в отставке Вадима Измайлова, который ранее участвовал в боевых действиях в Чечне.

Читайте ранее в этом сюжете: Бойцы в зоне СВО получили автомобиль, вещи и клюкву из Карелии