Брюссель, 30 ноября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Пока разморозки средств, которые рассчитывает получить из фонда ЕС Венгрия, не предвидится, сообщается в обнародованном 30 ноября заявлении Европейской комиссии.

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В заявлении ЕК сказано, что средства для Венгрии пока разморозить трудно, поскольку «всё ещё существует риск для бюджета ЕС». Поэтому ЕК решила «сохранить своё первоначальное предложение от 18 сентября».

Напомним, речь идёт о семи с половиной миллиардах евро — деньгах, которые Венгрия получила бы из фонда ЕС, если бы их по решению ЕК не заморозили в рамках реализации «механизма условности».

Эту меру ЕК задействовала, обвиняя Будапешт «в нарушений принципов верховенства права в Венгрии».