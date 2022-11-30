Горловка, ДНР, 30 ноября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Горловку (Донецкая Народная Республика) из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Vitaly V. Kuzmin Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»

Отмечается, что по направлению н. п. Дружба — н. п. Горловка в 14:30 мск было выпущено десять снарядов калибра 122 мм из РСЗО БМ-21 «Град».

Также сообщается, что в 14:45 мск ВСУ атаковали Горловку с применением снарядом калибра 152 мм. Всего было выпущено пять снарядов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле шести населенных пунктов Донецкой Народной Республики 30 ноября со стороны ВСУ.