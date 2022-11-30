В Венгрии анонсировали ратификацию соглашения о членстве Финляндии и Швеции в НАТО

Бухарест, , 15:54 — REGNUM Власти Венгрии пообещали уже в феврале 2023 года ратифицировать соглашение о членстве Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 30 ноября сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на полях съезда глав МИД стран Североатлантического альянса в Бухаресте.

Пекка Хаависто FinnishGovernment

«Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил мне, что Венгрия без проблем ратифицирует соглашение о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО в начале февраля», — сказал Хаависто.

Он добавил, что Будапешт ждал эту новость около полугода. В Венгрии подчеркнули, что поддерживают совместное вступление Финляндии и Швеции в военный блок.

Стоит отметить, что Турция так и не дала согласия на то, чтобы эти страны приняли в НАТО. Обсуждение этого вопроса продолжается в ходе съезда глав МИД стран Альянса в Бухаресте.

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