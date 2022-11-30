Киев, 30 ноября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Решение о сносе памятников российской императрице Екатерине II и великому русскому полководцу Александру Суворову принял 30 ноября горсовет Одессы. Трансляция заседания велась на YouTube-канале одесского горсовета.

HOBOPOCC Памятник Екатерине II в Одессе

При этом за по вопросу о демонтаже памятника «Основателям Одессы» (Екатерине II) высказались 43 одесских депутата, и никто не воздержался и не проголосовал против этого решения.

Также за снос памятника высказался 41 депутат Одесса, трое не принимали участия в голосовании, и никто не проголосовал против такого решения. При этом во время заседания депутат городского совета Александра Ковальчук предложила после сноса перенести указанные памятники на временное хранение в Одесский художественный музей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября руководитель созданной при Государственной канцелярии рабочей подгруппы по оценке памятников Аско Кивинук заявил, что большую часть советских памятников собираются уничтожить власти Эстонии.