Брюссель, 30 ноября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала правительствам стран ЕС заморозить для Венгрии субсидии в размере €7,5 млрд из Фонда сбалансированного развития из-за недостаточно активной борьбы с коррупцией в стране, сообщили 30 ноября в ЕК.

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В Еврокомиссии считают, что Венгрия не выполнила ряд условий, в частности, борьба с коррупцией вызывает вопросы, поэтому комиссия приняла решение заморозить 65% всех выплат в рамках Фонда сбалансированного развития ЕС, что соответствует €7,5 млрд.

Совет ЕС рассмотрит предложение Еврокомиссии до 19 декабря. Голосование пройдет согласно принципу квалифицированного большинства.

Кроме того, Еврокомиссия также заявила о положительном заключении в отношении плана реконструкции экономики Венгрии после пандемии. Комиссия рекомендует отложить выделение грантов (€5,8 млрд) до тех пор, пока Венгрия не реализует все реформы, изложенные в резолюции сообщества о Фонде восстановления европейской экономики.

Как передавало ИА REGNUM, Совет ЕС получил мандат на переговоры с Европарламентом о безвизовом режима для жителей частично признанного государства Косово с 1 января 2024 года.