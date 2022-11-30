Москва, 30 ноября 2022, 15:43 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Как сообщила в ходе брифинга 30 ноября официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, встреча состоится 5 декабря.

Сергей Лавров со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым
Сергей Лавров со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым
МИД Азербайджана

«Пятого декабря глава российского внешнеполитического ведомства примет министра иностранных дел Азербайджанской Республики, который посетит РФ с рабочим визитом», ― сказала российский дипломат.

Она добавила, что министры рассмотрят комплекс вопросов для дальнейшего развития отношений между Россией и Азербайджаном в контексте декларации о союзническом взаимодействии, подписанной президентами двух стран в Москве 22 февраля 2022 года.

Кроме того, по её словам, в ходе встречи главы МИД обстоятельно обсудят ряд актуальных региональных и международных вопросов. При этом особое внимание будет уделено обсуждению реализации трехсторонних договоренной на высшем уровне.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября в Астане состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили реализацию договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 2020 и 2021 годов.

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