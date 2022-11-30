Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Азербайджана

Москва, , 15:43 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Как сообщила в ходе брифинга 30 ноября официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, встреча состоится 5 декабря.

Сергей Лавров со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым МИД Азербайджана

«Пятого декабря глава российского внешнеполитического ведомства примет министра иностранных дел Азербайджанской Республики, который посетит РФ с рабочим визитом», ― сказала российский дипломат.

Она добавила, что министры рассмотрят комплекс вопросов для дальнейшего развития отношений между Россией и Азербайджаном в контексте декларации о союзническом взаимодействии, подписанной президентами двух стран в Москве 22 февраля 2022 года.

Кроме того, по её словам, в ходе встречи главы МИД обстоятельно обсудят ряд актуальных региональных и международных вопросов. При этом особое внимание будет уделено обсуждению реализации трехсторонних договоренной на высшем уровне.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября в Астане состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили реализацию договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 2020 и 2021 годов.

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