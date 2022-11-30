Москва, 30 ноября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Сообщение The World Street Journal о том, что власти ЕС недовольны экономическим курсом США, вполне объяснимо, если учесть, что Вашингтон пытается подчинить себе европейский рынок уже на протяжении нескольких десятилетий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«США не оставляют попыток экономического подчинения Европы уже на протяжении нескольких десятилетий. Первым начал действовать в этом направлении еще прежний президент США Барак Обама, когда пытался предлагать Европе абсолютно невыгодный ей трансатлантический торговый договор. В рамках этого договора Европа оказалась бы обязанной следовать решениям американских судов по торговым вопросам. Тогда европейские промышленники сумели отбиться, — сказал Селезнев. — С тех пор США не переставали пытаться экономически подчинить Европу и превратить ее в рынок для своих компаний. Нынешний предмет торговых споров — это инициатива президента Байдена о выплате американским компаниям более трёхсот миллиардов долларов на производство электромобилей. Точнее, эти деньги получат потребители, покупающие американские машины».

Как отметил Селезнев, формально в этом нет ничего противозаконного.

«Американская администрация действительно имеет право раздавать своим гражданам пособия на приобретение различной продукции. Однако проблема в том, что предлагаемые льготы распространяются прежде всего на американских производителей, что напрямую нарушает нормы ВТО и международное торговое законодательство, запрещающее такие преференции, — констатировал он. — Вторая причина европейского недовольства — это высокие цены на сжиженный газ, поставляемый из США в Европу. Призывая европейских партнеров к давлению на Россию, Вашингтон обещал обеспечить энергоснабжение Европы, однако цены, по которым американские компании готовы поставлять газ, оказались не менее чем на 30% дороже, чем российские. Таким образом, формально обязательства США выполнили, однако, прикрываясь свободой собственных газовых компаний, зарабатывают серьезные деньги на Европе и коллективной борьбе против России. Европейцы начинают задумываться, а не была ли антироссийская кампания предлогом для создания рынка в пользу американских поставщиков?»

По словам Селезнева, главная угроза, беспокоящая европейцев, — это опасность деиндустриализации, так как в условиях высоких цен на топливо Европа рискует потерять энергоемкие сектора производства.

«Сюда относятся металлургия, производство удобрений, химическая промышленность, стекольное производство, а также ряд других секторов экономики. Кроме того, о переводе бизнеса в США заявили не менее полутора десятков крупнейших европейских компаний, что не может не беспокоить европейцев. Ситуацию усугубляет вооруженный конфликт на Украине, во многом спровоцированный США, — добавил профессор. — Совершенно очевидно, что наличие в Европе вооруженного конфликта создает дополнительные риски для европейского бизнеса и стимулирует его к переводу производства на территорию США. Таким образом, американцы абсолютно цинично и бессовестно пытаются отжать деньги из Европы для спасения собственной экономики, что, с точки зрения администрации Белого дома, совершенно логично».

Поэтому, как полагает Селезнев, на сегодняшний день практически не просматривается сценария, при котором США и Европа достигли бы компромисса.

«Действительно, Соединённые Штаты, вполне возможно, были бы готовы пойти на уступки, но эти уступки носили бы утешительный характер и не спасли бы ситуацию. Европейские страны готовы обратиться в ВТО, однако работа этой организации в значительной степени заблокирована американцами. Таким образом, обострение противоречий между США и ЕС на почве агрессивной американской торговой политики практически неизбежно», — подытожил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил о том, что отношения США и Евросоюза деградируют еще со времен Обамы.